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العساف:الخارجية على تواصل مستمر مع السعوديين بنيوزيلندا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 مارس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة

قال وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن وزارة الخارجية وفور وقوع الحادث الإرهابي الأليم في مدينة كرايست شيرش باشرت متابعتها للحادث، وبعمل مستمر ومتواصل من قبل سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للمصابين السعوديين.

وأضاف الوزير أن أحدهما يتماثل للشفاء وانتقل الآخر إلى رحمة الله مساء اليوم الجمعة بتوقيت .

وقال وزير الخارجية السعودي إن الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا لضمان أمنهم وسلامتهم وبتعاون مع الجهات المختصة في نيوزيلندا.

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وقال وزير الخارجية السعودي إن هذا العمل الإرهابي البشع يتطلب من الجميع مواصلة الجهد لمحاربة خطاب الكراهية ومواجهة كل مسببات العنف والإرهاب.

 

المصدر: العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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