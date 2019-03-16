“حكماء المسلمين” يدين هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا

دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة ” كرايست تشيرش” بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة ظهر الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المصلين.

وأكد مجلس الحكماء رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية العنصرية، التي تستهدف الأبرياء الآمنين، مشددا على ضروة التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، محذراً من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والتعصب والكراهية والعداء ضد المسلمين في المجتمعات الغربية.

وطالب المجلس بضرورة التصدي لهذه الأفكار الإجرامية التي تتنافى مع سماحة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف والقوانين الدولية.

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ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على نشر قيم التعايش والسلام وقبول الآخر، مشيراً إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وبابا الكنيسة الكاثوليكية، قدمت الحل الناجع للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة وغيرها من الظواهر الإرهابية.

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد