قالت الشرطة في نيوزيلندا، السبت، إن مستشفى في هوكيز باي وضع في حالة إغلاق بسبب تهديد أمني به.
ولم يتوفر المزيد من التفاصيل.
ولم تعلق الشرطة بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم بأسلحة نارية على مسجدين في كرايست تشيرش أمس، والذي نفذه مهاجم أسترالي يبلغ من العمر 28 عاماً، وراح ضحيته 50 قتيلاً، كما أصيب في الهجوم الإرهابي 50 آخرون. وتم توجيه تهمة القتل العمد للمتهم الذي سيمثل أمام المحكمة في 5 أبريل القادم.
المصدر: ولنجتون – رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا: إغلاق مستشفى بهوكيز باي بسبب تهديد أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.