شرطة نيوزيلندا: إغلاق مستشفى بهوكيز باي بسبب تهديد أمني

قالت الشرطة في نيوزيلندا، السبت، إن مستشفى في هوكيز باي وضع في حالة إغلاق بسبب تهديد أمني به.

ولم يتوفر المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الشرطة بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم بأسلحة نارية على مسجدين في كرايست تشيرش أمس، والذي نفذه مهاجم أسترالي يبلغ من العمر 28 عاماً، وراح ضحيته 50 قتيلاً، كما أصيب في الهجوم الإرهابي 50 آخرون. وتم توجيه تهمة القتل العمد للمتهم الذي سيمثل أمام المحكمة في 5 أبريل القادم.

المصدر: ولنجتون – رويترز