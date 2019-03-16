مساعٍ عراقية لخلق منظومة اقتصادية مشتركة مع السعودية

على هامش زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة بغداد، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية إلى مساعي بغداد لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

كما أشاد صالح بحرص الرياض على الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين.

وقد رافقت إشادة الرئيس العراقي دعوات من قبل رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، إلى ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع السعودية.

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وقال وزير التجارة العراقي، محمد العاني، إن الوفد السعودي طرح عدداً من الاتفاقيات للتوقيع عليها في كل المجالات والقطاعات.

كما أفاد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، بأن العلاقات التجارية بين المملكة والعراق نمت العام الماضي بنسبة 25%.

المصدر: – قناة العربية