كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثيقة مسربة: الاتحاد الأوروبي سيُنهي عضوية بريطانيا في 1 يوليو لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن وثيقة مسربة كشفت أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي إنهاء عضوية المملكة المتحدة المطولة في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو، إذا لم تجر انتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي البريطاني.

ووفقًا للوثيقة المسربة، فإن المملكة المتحدة ملزمة أن تشارك في تصويت مايو إذا كانت تريد تمديد أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت الوثيقة، كما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا يجب منح أي تمديد بعد الأول من يوليو، ما لم يتم إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في التاريخ الإلزامي".

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ورفض برلمان المملكة المتحدة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل في شهر يناير، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخلافات حول كيفية سير التجارة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

في الأسبوع القادم، سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة لمناقشة تمديد عضوية بريطانيا بعد 29 مارس، وكذلك شروط ومدة التأخير.

سيُجري برلمان المملكة المتحدة عددًا من التصويتات المهمة حول مستقبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة ، والتي ستحدد طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل.