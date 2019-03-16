كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دحلان يندد بقمع حماس تظاهرات غزة ويطالب مصر بالتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه القيادي الفلسطيني محمد دحلان، رسائل هامة لقيادة حركة حماس، وإلى المتظاهرين في غزة، وأيضاً إلى القيادة المصرية، وذلك في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك".

وقال دحلان: "أُرهق شعبنا في قطاع غزة إلى الحد الأقصى بفعل سنوات الحصار والانقسام والعقوبات الجائرة وانعدام الأفق والأمل، وانغلقت سبل العيش والحياة الآدمية المعقولة أمام أجيال من شبابنا، وما يشهده قطاع غزة في الأيام والساعات الأخيرة من تظاهرات وأحداث تتطلب الكثير من الحكمة والروية والاستماع لصوت العقل والمنطق، لأن اشتعال الموقف قد يجر أهلنا الى مسلسل دموي لا طاقة لأحد على احتمال نتائجه المأساوية، ولن يستفيد من ذلك إلا الاحتلال وأعوانه، وهم الذين يتربصون لنا ولقطاعنا البطل الصامد".

وأضاف "في هذه اللحظات الحرجة، أتوجه أولاً بنداء صادق لقيادة حماس لوقف كل أشكال القمع واستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين من شبابنا، فهم أولاً وأخيراً أبناؤنا وأخوتنا ومن أولى واجبات القيادات الحكيمة الاستماع لمطالب هؤلاء الشباب بكثير من الصبر والانفتاح، لأن القمع في نهاية المطاف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد"، حسبما أوردت وكالة "سوا" الفلسطينية.

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كما توجه دحلان بالنداء إلى الشباب المتظاهر، قائلاً: "أذكرهم بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والتمسك بسلمية تعبيرهم عن احتجاجاتهم وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة المشبوهة التي تريد إغراق أهلنا في غزة في دوامة الفوضى والعنف، لأن الخاسر في نهاية المطاف هو الوطن والمواطن، وفي هذا السياق ينبغي الحذر الشديد من أولئك الذين يستغلون معاناة أهلنا وما يواجهونه من قهر وآلام، خاصة من كان شريكاً مباشراً وفاعلاً في كل ما تعانيه غزة من فقر وحصار وعقوبات لا إنسانية جراء سياسات نفذتها وتنفذها سلطة المقاطعة".

ولفت القيادي الفلسطيني إلى أنه "بسبب استمرار الأزمة، ولغلق الطريق أمام أي تصعيد أو تدهور محتمل، فإنني أدعو الجميع للاحتكام إلى السلمية والحوار المجتمعي الواسع، حوار يبدأ مع ممثلي شباب الاحتجاجات بصورة فورية وذلك بالتوازي والتزامن مع اجتماع موسع وعاجل يضم كافة قوى وفصائل وشخصيات ومخاتير العشائر في قطاعنا الحبيب لتدارس الأوضاع والخروج بمقترحات عملية وقابلة للتنفيذ الفوري".

كما توجه دحلان "للأخوة في القيادة المصرية، بدعوة ونداء أخوي بضرورة التدخل الحاسم وإنجاز اتفاق وتوافق وطني فلسطيني حول بند واحد فقط، بند الخروج من أزمة الانقسام عبر انتخابات رئاسية و تشريعية، فلا خروج من هذه الدوامة إلا بإعادة الأمانة إلى صاحبها الحقيقي، إلى الشعب، وليحتكم الجميع إلى الشعب وينصاع لإرادته، فله وحده يعود حق اختيار من يمثله في هذه المرحلة الحاسمة من عمر قضيتنا الوطنية".