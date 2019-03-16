كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعودي يروي لحظات الرعب في مجرزة نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى الناجي السعودي من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، أصيل الأنصاري، اللحظات المرعبة التي عاشها أثناء الهجوم، حيث كان يؤدي صلاة الجمعة برفقة أصدقائه، قبل أن تقع الحادثة التي راح ضحيتها 49 شخصا.

وقال الأنصاري في حديثه لصحيفة "عكاظ": "الإرهابي بدأ في إطلاق النار على الموجودين في المسجد فور أن أنهى الإمام خطبته، وتسبب ذلك في هلع ورعب للجميع، بدأوا بالهروب من المسجد".

وتابع: "فور مشاهدة الإرهابي لي وأنا أفتح الباب للهروب، أطلق النار علي، وأصابني تحت الركبة، لم أشعر حينها بشيء، كنت خائفاً وأحاول النجاة، تمكنت من الهروب بالقفز إلى منزل مجاور للمسجد، بعد 10 دقائق تقريباً أخذني صاحب المنزل إلى المستشفى".

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الأنصاري الذي لم يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، ويرقد على السرير الأبيض في انتظار إنهاء الفحوصات الطبية، أشار في حديثه إلى أن 3 إرهابيين هاجموا مسجداً آخر المدينة.

وأوضح أن "الشرطة تأخرت نحو 15 دقيقة قبل وصولها إلى مسرح الجريمة في المسجد الذي كنت فيه".

وقدم سليمان الأنصاري والد المصاب، شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين، مشيداَ باحترافية موظفي السفارة السعودية حين أعلموه بالنبأ، لافتا إلى أنهم "أبلغوني أن ابني تعرض لمشكلة خفيفة، دون إشعاري بالحادثة الإرهابية حتى لا نقلق من الأمر".

كما أبدى أسفه لتلك الحادثة الإرهابية المؤلمة، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يشفي المرضى والمصابين.