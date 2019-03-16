كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في تعدين اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الحكومة البرازيلية لإصلاح شامل لقانون التعدين، مما يمهد الطريق أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في التنقيب وتعدين اليورانيوم في البلاد، التي تمتلك 5 % من احتياطيات اليورانيوم في العالم.

وقال وزير المناجم والطاقة في البرازيل، أميرال البحرية السابق بينتو ألبوكيركو، لـ"رويترز"، إن حكومة الرئيس جير بولسونارو لديها بالفعل مشروع قانون، لكنها ستتفاوض بشأن النسخة النهائية في المؤتمر الوطني.

وأضاف "ألبوكيركو": "علينا أن نحل داخليًا مسألة استكشاف اليورانيوم التي هي اليوم حكرًا على الدولة وفي أيدي شركة اندسترايس نوكليريس دو برازيل (الصناعات النووية البرازيلية)".

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وأكد "البوكيركو"، أن الحكومة بحاجة أيضًا إلى تحسين "قدرتها على التحكم في تعدين اليورانيوم والإشراف عليه، وأن البرازيل تتطلع أيضًا إلى فتح منافسة دولية لمشاريع أخرى في القطاع النووي. مشيرًا إلى أنه مع ذلك، فأن المجال الوحيد الذي ينبغي استبعاده هو إنتاج الوقود النووي.

ومن المقرر أن تمنح برازيليا المستثمرين الأجانب مساحة أكبر في قطاع التعدين. تريد الحكومة فتح احتياطيات محلية أمام التعدين وإلغاء قانون يلزم الشركات البرازيلية بنسبة 51٪ على الأقل في ملكية مشاريع التعدين في نطاق 150 كيلومترًا من حدود البلاد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى الوزير بوزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في تكساس. وقال إن البرازيل تسعى لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يمكن أن يمهد الطريق للشركات الأمريكية للاستثمار في التنقيب عن اليورانيوم ومحطات الطاقة النووية الجديدة.

تم تأسيس شركة اندسترايس نوكليريس دو برازيل" (الصناعات النووية البرازيلية) في عام 1988، وهي شركة تسيطر عليها الدولة وتحتكر استخراج اليورانيوم. واليوم، لا يُسمح إلا للشركات النووية المملوكة للدولة بالاستثمار في قطاع اليورانيوم.