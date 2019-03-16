كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مذبحة نيوزلندا.. شاهد لحظة هجوم جديد على مصلين في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، هاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه، أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن مجموعة من 3 أشخاص وقفوا أمام المسجد بشارع كانون ستريت، وصرخوا بألفاظ مسيئة للإسلام قبل أن يهاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه ينما قام أحدهم بالقفز أمام السيارة وهي تتحرك بسرعة عالية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة.

Advertisements

وتمكن منفذو الهجوم من الفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الشرطة التي تكثف جهودها لضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة.