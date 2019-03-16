كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نيوزيلندا تطوق أحد المستشفيات إثر تهديد لم تعلن عن طبيعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طوقت الشرطة اليوم السبت مستشفى في مدينة هاستينغز في نيوزيلندا بسبب تهديد لم تحدد طبيعته.

وذكر موقع "newstalkzb" النيوزيلندي، أن الشرطة توجهت إلى المستشفى المشار إليه عقب تلقيها بلاغا بخطر يتهدد هذا المستشفى، لم تحدد طبيعته.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن العمل مستمر للتأكد من مدى خطورة التهديد، وهذا ما حملها على تطويق المستشفى.

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وأعلنت السلطات النيوزلندية عن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح، إثر إطلاق نار في المسجدين المنكوبين يوم أمس.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص بتهمة الضلوع في الجريمة، كما وجهت تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عاما والذي نفذ الهجوم وبثه مباشرة عبر الإنترنيت.