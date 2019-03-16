القروقوبي يهدد القاصرين المغاربة بإسبانيا

على صعيد متصل، كشف تقرير للحكومة المحلية بمليلية المحتلة عن نوعية بروفيل القاصرين غير المصحوبين، إذ أوضح أن الأمر يتعلق بقاصرين مغاربة في سن الـ17 ربيعا. إذ يلج هؤلاء القاصرين المدينة عبر الحدود البرية باستعمال وثائق وبرفقة أحد أفراد أسرهم، لكن الهدف هو البقاء في مليلية لشهور قبل الالتحاق بمراكز الإيواء للحصول على بطاقة الإقامة.

وأضاف التقرير أن القاصرين المغاربة يصرحون بأنهم يسعون من خلال الهجرة إلى البحث عن حياة أفضل، مبرزا أن البعض منهم خرجوا من المغرب بمحض إرادتهم، في ما البعض الآخر قام بذلك بتحفيز وتشجيع من الأسرة. لهذا يعتقد التقرير أن ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة مرتبطة أكثر بما يعرف بـ”المهاجرين الاقتصاديين” منه بـ”القاصرين الذي يحتاجون إلى الحماية”، أي إن السبب الرئيس للهجرة، هو تحسين ظروف العيش وليس الهروب من المغرب حماية للنفس.

وأشار، كذلك، إلى أن أغلب هؤلاء القاصرين يرفضون ولوج مراكز الإيواء، لأنه هدفهم هو “المغامرة” يوميا من خلال محاولة التسلل إلى الميناء للاختباء أسفل السفن المتوجهة إلى موانئ الجنوب الإسباني، اقتناعا منهم بأن أن لديهم حظوظا أكبر للنجاح خارج مليلية.

كما يؤكد التقرير أن أغلبية القاصرين المغاربة الذين يعيشون في شوارع مليلية لديهم “مشاكل استهلاك المواد المضرة”، مثل القنب الهندي، وبدرجة أقل الكحول؛ ومواد أخرى كالقرقوبي والأمفيتامينات. هذه المشاكل التي يتخبطون فيها تجعلهم يرفضون الالتحاق بمراكز الإيواء، نظرا إلى نمط الحياة الذي ألفوه منذ الطفولة، وهو الأمر الذي يجعلهم يرفضون الالتزام بقوانين وقواعد وتوقيت مراكز الإيواء.