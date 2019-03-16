عبدالله بن زايد ورئيس البرازيل يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس جمهورية البرازيل يستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال بولسونارو للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى البرازيل.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والبرازيل وفرص تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، فيما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل اللقاء للرئيس البرازيلي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للبرازيل مزيدا من التقدم والنماء.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء أن الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع البرازيل وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، حمل رئيس البرازيل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات المزيد من التطور والازدهار.

ورحب جايير بولسونارو بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تنمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل والمضي قدما نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر اللقاء حفصة عبدالله العلماء سفيرة الإمارات لدى البرازيل.