الان تتابع الأردن يؤكد مقتل 3 من مواطنيه في الاعتداء الارهابي في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية السبت مقتل ثلاثة اردنيين في الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 49 شخصاً وأدّى إلى إصابة العشرات.

وقال سفيان القضاة مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية في بيان إنّ “عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع الى ثلاثة شهداء بعد وفاة احد المصابين وانه تم ابلاغ ذويه”.

وأضاف أن “مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة امس (الجمعة) متوجها الى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك”.

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وكانت الخارجية الاردنية اعلنت مساء الجمعة مقتل أردنيين اثنين، واصابة ثمانية آخرين، في الاعتداء الذي أثار حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.

ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر موقع تويتر الجمعة “المذبحة البشعة”، مؤكدا “هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له”.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدام.