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بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين الإمارات والبرازيل

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزفيدو سيلفا، مجالات التاون المشترك والصداقة العسكرية والدفاعية .

وجاء هذا اللقاء، حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية، في إطار زيارة الشيخ عبدالله بن زايد الرسمية إلى البرازيل .

وبحسب الوكالة فقد تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات والبرازيل، والحرص المستمر على تعزيزها.

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من جانبه، أشاد وزير الدفاع البرازيلي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

كما أشاد بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومبادراتها لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم.

حضر اللقاء سفيرة الإمارات لدى البرازيل حفصة عبدالله العلماء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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