من ين 231 مدينة في العالم.. الرباط والبيضاء ضمن أسوأ مدن العالم

ضمن 231 مدينة عبر العالم، حلت مدينة الرباط في الرتبة 117 ومدينة البيضاء في الرتبة 124 ضمن تصنيف أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم، والذي يشرف عليه معهد «Mercer» الأمريكي للاستشارات.

ولم تستطع المدينتان المغربيتان تحقيق أي تقدم ملحوظ في التصنيف عما كان عليه الوضع السنة المنصرمة، باستثناء العاصمة الاقتصادية التي تقدمت برتبة واحدة، إذ حلت السنة الماضية في الرتبة الـ125 عالميا.

على المستوى العربي، حلت دبي الأولى في تصنيف أكثر المدن العربية ملاءمة للعيش، حيث حلت في الرتبة 74 عالميا، تليها عربيا أبوظبي في الرتبة 78 عالميا، ثم مسقط في الرتبة 105، ثم العاصمة القطرية في الرتبة 110، وتونس العاصمة في الرتبة 114، فيما حلت الكويت العاصمة في الرتبة 126 عالميا، أما العاصمة السعودية الرياض، فقد حلت في الرتبة 164، تليها جدة في الرتبة 168، فيما حلت العاصمة المصرية في الرتبة 177 عالميا، أما العاصمة الجزائر، فقد حلت في الرتبة 185. أما مؤخرة الترتيب، فكانت من نصيب العاصمة العراقية بغداد، التي حلت في الرتبة 231 عالميا بعد صنعاء اليمنية، التي حلت في الرتبة 229.