الدفاع الجديدي يقرر استئناف عقوبة توقيف لاعبه لسنتين ويصف القرار بـ” المجحف والظالم والقاسي”

قرر المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي، استئناف العقوبة التي أنزلتها اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجامعة، والقاضية بتوقيف اللاعب المهدي قرناص لمدة سنتين، ضمنها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بسبب ” اعتداء بالضرب على حكم مباراة الفريق أمام أولمبيك آسفي المؤدي إلى الجرح”.

وأصدر النادي الدكالي، قبل قليل، بلاغا رسميا، يرى فيه ” أن العقوبة الصادرة في حق لاعبه مجحفة وظالمة وقاسية، كما يستنكر تكييف الواقعة إلى ضرب مؤدي إلى الجرح، علما أن الحكم أكمل المباراة بعد طرده لقرناص إثر الاحتجاج عليه بعد حرمان الفريق من ضربة جزاء مشروعة”.