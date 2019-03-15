الأعرج وعبد النباوي ومجاهد يناقشون بدء حجب مئات المواقع الإلكترونية

بعدما كشف وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، عن عزم وزارته وبتنسيق مع المجلس الوطني لصحافة والنيابة العامة، الشروع في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعدم ملائمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية، التقى الوزير ورئيسي المجلس الوطني للصحافة والنيابة العامة لمناقشة الموضوع.

وقال بيان للوزارة، صدر اليوم الجمعة، إن كل من وزير الثقافة والاتصال، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، اتفقوا على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني.

واتفق الطرفين على “تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية”.

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وشدد البلاغ على “الحرص على بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية”.

وكان الوزير الأعرج، قال خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الإثنين الماضي، “المهلة انتهت، والقانون واضح فيما يخص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، فيما يتعلق بالحجب والغرامات المالية”.

وأفاد الوزير أنه من بين 850 موقعا إلكترونيا وضع ملف التصريح لدى النيابة العامة، توجد اليوم 314 صحيفة إلكترونية حصلت على الملائمة، بينما أزيد من 500 موقع إلكتروني يوجد في وضعية غير قانونية.