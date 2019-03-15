منتخب رياضي مسلم ينجو بأعجوبة من هجوم نيوزيلاندا الإرهابي -فيديو

نجا منتخب بنغلاديش للكريكيت من إطلاق النار، الذي استهدف اليوم الجمعة، أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي بمدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا، وأسفر عن سقوط 49 قتيلا وعشرات المصابين.

ويستعد المنتخب البنغالي لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي في نيوزيلندا، وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنغلاديش نظام الدين تشودهوري: “فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان”.

وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

كما قال مراسل يرافق المنتخب، إنه “نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء”، وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا: “لقد نجا الفريق من إطلاق نار”.

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وألغيت المباراة المقررة غدا السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقا لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على “تويتر”.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن “الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة”، مضيفة أنه “تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى”، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.