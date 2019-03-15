بنكيران: لا دليل أن التدريس بالعربية سبب فشل التعليم والمغاربة أكثر ولوجا إلى المدارس العليا الفرنسية

لازال النقاش حول لغة التدريس يأخذ حيزا مهما من النقاش، وكان الموضوع الأكثر تداولا خلال أشغال اليوم الأول من مؤتمر الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي افتتح مساء، اليوم الجمعة، بالرباط.

وقال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، في الجلسة الأولى من المؤتمر، عقب افتتاحه بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن هناك جهات تخلق “بوليميك” للوصول إلى نتيجة محددة.

وأضاف ابن كيران، “الموضوع مهم جدا وكبير جدا، وهناك بوليميك يخلق من طرف جهات معينة لها رؤية محددة، وتريد الوصول إلى نتيجة معينة”.

ويرى ابن كيران، أن “ليس هناك أي دليل على أن تدريس العلوم باللغة العربية، هو سبب فشل التعليم”، مضيفا، “التعليم المغربي ليس تعليما فاشلا بالمطلق، هناك نجاحات، والمغاربة هم الأكثر ولوجا إلى المدارس العليا الفرنسية، من بين التلاميذ العرب والأفارقة”.

وشدد رئيس الحكومة السابق، على أن “ترتيب المغرب منذ أن قام بتعريب التعليم في الإعدادي والثانوي يتحسن.