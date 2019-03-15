زياش: “سعيد جدا بمواجهة يوفنتوس في دور الربع.. لا أخشى رونالدو ولكنه لاعب قاتل”

عبر حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن سعادته الكبيرة بمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي، في ربع نهائي دوري أبطال أروبا، مؤكدا على أنه فريقه قوي، ويملك لاعبا “قاتلا” هو رونالدو، لكنه عازم على مواصلة الإنجاز.

وفي حوار له مع الموقع الرسمي للنادي، اليوم الجمعة، قال زياش، إن ” بالتأكيد أنا سعيد جدا بمواجهة يوفنتوس، إنه فريق قوي للغاية ويملك تاريخا كبيرا، إنه فريق صعب للغاية، لكن إذا استطعنا أن نلعب نفس الكرة التي تعودنا على لعبها في دوري الأبطال، ستكون لدينا فرصة لمواجهته”.

واعتبر نجم “أسود الأطلس” أن ” قوة فريق يوفنتوس تكمن في لعبه الجماعي، وطريقته على ممارسة الضغط على خصومه، قوة يوقنتوس أقوى من كريستيانو، أنا لا أخشاه، لكنه بالتأكيد يملك اللمسة الأخيرة”.

وبخصوص كريستيانو رونالدو، عاد زياش للحديث عن مواجهته السابقة في “مونديال” روسيا الأخيرة رفقة المنتخب المغربي، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” قبل بداية المباراة تقول رونالدو هنا وتتأمل في ذلك، لكن هذا الشعور سرعان ما يتلاشى مع صافرة البداية، لقد فازت علينا البرتغال بهدف برأسيته، من فرصة وحيدة، إنه فعلا لاعب قاتل، بفرصة وحيدة يمكنه أن يسجل هدفا ويخلق الفارق”.

وعلى الرغم من الإشادة الكبيرة بفريق “السيدة العجوز” الإيطالي، ونجمع البرتغالي، إلا أن النجم المغربي يعتقد بأن فريقه من أقوى الفرق هذا الموسم، مرجعا ذلك إلى “التلاحم الكبير الذي يطبع طريقة لعبه، فنحن نكمل بعضنا، ومباراة ريال مدريد اللأخيرة أكدت ذلك، نلعب كلاعب واحد، ولدينا طموح واحد منذ بداية الموسم، هو دوري الأبطال”.