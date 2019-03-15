القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة يافا، مساء الجمعة.
وقالت مصادر طبيّة إن الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ونقل لمشفى فولفسون لتلقي العلاج، ووصفت جراحه بالحرجة.
وعلم موقع "عرب ٤٨" أنّ الشاب من سكّان مدينة اللد.
وتغلق قوّات معزّزة من الشرطة مكان الجريمة، وادّعت في بيان لها أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر يافا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.