يافا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة يافا، مساء الجمعة.

وقالت مصادر طبيّة إن الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، ونقل لمشفى فولفسون لتلقي العلاج، ووصفت جراحه بالحرجة.

وعلم موقع "عرب ٤٨" أنّ الشاب من سكّان مدينة اللد.

وتغلق قوّات معزّزة من الشرطة مكان الجريمة، وادّعت في بيان لها أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.