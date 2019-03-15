شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. الاحتلال يقمع مسيرة سلمية وإصابة متظاهرين باختناق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بلعين بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم إلى الجدار العنصري المقام على أراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى الى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق .

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