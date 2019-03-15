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وزير خارجية أمريكا يؤكد دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية ، مشدداً على أن بلاده تريد إنهاء النزاع وتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

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وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتفق مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم حقوق الإنسان في اليمن، لكنها تدعم جهود المملكة العربية السعودية لمنع هذا البلد من أن يتحول إلى دمية بيد إيران.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية.

ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة منحت أكثر من ملياري دولار لمساعدة الشعب اليمني منذ بداية النزاع، كما قدمت المملكة العربية السعودية في 2018 أكثر من 500 مليون دولار، في حين لم تقدم إيران أي شيء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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