شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين بـ2810 أصوات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصرية، فوز ضياء رشوان، بمنصب النقيب، فى انتخابات التجديد النصفى، التى عقدت أمس الجمعة، بعد فرز نتائج 30 لجنة، أظهرت حصول رشوان على 2810 أصوات مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد.

وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت للمشاركة فى الانتخابات، على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ولا تزال عمليات الفرز مستمرة، للإعلان عن الفائزين على مقاعد المجلس.