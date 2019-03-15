شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين بـ2810 أصوات والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت للمشاركة فى الانتخابات، على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ولا تزال عمليات الفرز مستمرة، للإعلان عن الفائزين على مقاعد المجلس.
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