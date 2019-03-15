شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: الشرطة في حالة تأهب قصوى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن الشرطة في حالة تأهب قصوى، مطالبة المواطنين البقاء في منازلهم.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، فى مؤتمر صحفي، قبل قليل: "قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد، ونحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".