شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: الشرطة في حالة تأهب قصوى والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، فى مؤتمر صحفي، قبل قليل: "قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد، ونحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".
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