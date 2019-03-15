شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن عن إصابة أربعة وفقدان خمسة من مواطنيها في هجوم نيوزلندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت باكستان عن إصابة أربعة من مواطنيها وفقدان خمسة آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم جراء إطلاق النار في المسجدين. وأضاف أنه يجري التحقق من هويات المفقودين مع السلطات المحلية في نيوزلندا.



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