«ترامب» يلجأ لـ«الفيتو» بسبب الحدود

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استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، حق النقض "الفيتو" من أجل مواصلة العمل بإعلان الطوارئ الوطنية ردا على تصويت الكونجرس الذي سعى من خلاله إلى إنهائها. وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن الحدود من أجل أن يكون قادرا على الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.



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