شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في أمريكا بعد هجوم نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشرطة في نيويورك ومدن أخرى إنها تكثف دورياتها حول المساجد ودور العبادة كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديد محدد.
وقدم الرئيس الأمريكي تعازيه في ضحايا "المذبحة المروعة" التي وصفها البيت الأبيض "بجريمة كراهية شنعاء".
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