شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في أمريكا بعد هجوم نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

شددت الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة إجراءات الأمن حول المساجد قبل صلاة الجمعة، بعد ما قتل مسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين بنيوزيلندا.

وقالت الشرطة في نيويورك ومدن أخرى إنها تكثف دورياتها حول المساجد ودور العبادة كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود مؤشرات على تهديد محدد.

وقدم الرئيس الأمريكي تعازيه في ضحايا "المذبحة المروعة" التي وصفها البيت الأبيض "بجريمة كراهية شنعاء".