شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كريكيت يفلت بأعجوبة من هجوم نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف رابيد إمام، المتحدث باسم مجلس الكريكيت البنجلاديشي ، إنه من المتوقع أن يصل الفريق المكون من 19 عضوًا إلى العاصمة دكا مساء السبت.
وكان أعضاء الفريق الوطني للكريكيت بصدد أداء صلاة الجمعة في مسجد النور بوسط مدينة كرايستشيرش قبل مباراتهم التجريبية الثالثة ضد مضيفهم النيوزيلندي ، وبينما كان اللاعبون على وشك الدخول إلى المسجد ، حذرتهم امرأة من وقوع إطلاق نار بالداخل.
ونتيجة لذلك ، انبطح الرياضيون على أرضية الحافلة التي كانت تقلهم.
وقال لاعب الكريكيت البنجلاديشي تميم إقبال إن الفريق الوطني بأكمله كان في محيط المسجد.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قال: "لقد تم إنقاذ الفريق بأكمله من المهاجمين".
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