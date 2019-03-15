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فريق كريكيت يفلت بأعجوبة من هجوم نيوزيلندا

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قال مسؤول بنجلاديشي، اليوم الجمعة، إن فريق الكريكيت البنجلاديشي الذي نجا بصعوبة من حادث الهجوم الإرهابي الدموي على مسجد في منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا الذي أسفر عن سقوط 49 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات، سيعود إلى بلاده غدا السبت.

وأضاف رابيد إمام، المتحدث باسم مجلس الكريكيت البنجلاديشي ، إنه من المتوقع أن يصل الفريق المكون من 19 عضوًا إلى العاصمة دكا مساء السبت.

وكان أعضاء الفريق الوطني للكريكيت بصدد أداء صلاة الجمعة في مسجد النور بوسط مدينة كرايستشيرش قبل مباراتهم التجريبية الثالثة ضد مضيفهم النيوزيلندي ، وبينما كان اللاعبون على وشك الدخول إلى المسجد ، حذرتهم امرأة من وقوع إطلاق نار بالداخل.

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ونتيجة لذلك ، انبطح الرياضيون على أرضية الحافلة التي كانت تقلهم.

وقال لاعب الكريكيت البنجلاديشي تميم إقبال إن الفريق الوطني بأكمله كان في محيط المسجد.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قال: "لقد تم إنقاذ الفريق بأكمله من المهاجمين".


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