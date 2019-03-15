انتخاب ضياء رشوان نقيبا للصحفيين في مصر

فاز الكاتب الصحفي المصري ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين المصريين في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة.

وأظهرت المؤشرات الأولية فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بعد حصوله على 2810 أصوات، حيث تنافس عل مقعد نقيب الصحفيين بمصر نحو 11 صحفيا أبرزهم ضياء رشوان ورفعت رشاد الذي حصل على 1360 صوتا.

ووجه رشوان رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للصحفيين المصريين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقدما: "خالص الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".

Advertisements

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، من فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالنقيب، فيما تواصلا فرز أصوات أعضاء المجلس حيث تنافس نحو 52 مرشحا.



وجرت الجمعة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين؛ لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، الذي انتهت مدته (عامان)، وكذلك لاختيار 6 أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وذلك وفقا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

وشهدت لجان اقتراع، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت فى الانتخابات.

وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، شرق القاهرة، تحت إشراف 31 قاضيا.