ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لجأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة الى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس،ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك. وقال ترامب في المكتب البيضوي "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء الى الفيتو".

وهي المرة الاولى يلجأ ترامب الى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

واضاف في اشارة الى الهجرة غير الشرعية "الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الامر".

ووجه الكونغرس الخميس صفعة الى ترامب عبر تبنيه قرارا ضد حالة الطوارىء التي اعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريا في مجلس الشيوخ.

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