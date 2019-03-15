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الان تتابع مجلس الأمن يدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا ويصفه بالعمل الإرهابي والان مع التفاصيل
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أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم الذي تعرض له مسلمين كانوا يؤدون الصلاة في أحد مساجد نيوزيلندا، ووصف بالحادث بالعمل الإرهابي.
وارتقى 49 مصليًا على الأقل شهداء بعد الهجوم الإرهابي أثناء صلاة الجمعة اليوم، وتعرض عشرون آخرون لجروحٍ خطيرةٍ جراء الهجوم الإرهابي.
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