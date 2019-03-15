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مجلس الأمن يدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا ويصفه بالعمل الإرهابي

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الان تتابع مجلس الأمن يدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا ويصفه بالعمل الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:49 م, 15 مارس 2019 م

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أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم الذي تعرض له مسلمين كانوا يؤدون الصلاة في أحد مساجد نيوزيلندا، ووصف بالحادث بالعمل الإرهابي.

وارتقى 49 مصليًا على الأقل شهداء بعد الهجوم الإرهابي أثناء صلاة الجمعة اليوم، وتعرض عشرون آخرون لجروحٍ خطيرةٍ جراء الهجوم الإرهابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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