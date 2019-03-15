الان تتابع عاجل .. رويترز : منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق #HelloBrother #هجوم_نيوزلندا_الارهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. رويترز : منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق #HelloBrother #هجوم_نيوزلندا_الارهابي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. رويترز : منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق #HelloBrother #هجوم_نيوزلندا_الارهابي report this ad

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