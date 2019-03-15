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عاجل .. رويترز : منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق #HelloBrother #هجوم_نيوزلندا_الارهابي

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شعبان 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل عاجل .. رويترز : منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق #HelloBrother #هجوم_نيوزلندا_الارهابي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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