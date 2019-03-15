مدحت صالح: زوجتي أقوى مني وأنا تحت أمر الهانم طول الوقت

حلّ الفنان مدحت صالح ضيف على برنامج "حكايات لطيفة" الذي تقدمه الفنانة لطيفة وتحدث عن العديد من القضايا الفنية الإنسانية في حياته. وعن أبرز المحطات الفنية التي مر بها طوال مشواره الفني ولم يخل الحديث من التطرق إلى الأمور العاطفية وزيجات صالح المتعددة خصوصاً عندما سألته عن الحب الحقيقي في حياته في ظل كل التجارب التي خاضها.، فأجاب أن زوجته الحالية هي أكبر حب في حياته. فقد ارتبط بها على مدار عشر سنوات من الزواج. وقبلهما سنوات من الخطوبة تم خلالها التعارف وتوّج بزواج طوال هذه السنوات. وعن مواصفات فتاة أحلامه التي يطمح في العثور عليها أكد أن كلها موجودة في زوجته. ففيها كل المواصفات التي يحلم بها لذا فقد أصبحت أقرب شخص في حياته.

وعن زوجته الحالية يقول مدحت إن شخصيتها قوية بل هي أقوى منه ومعطاءة بشكل كبير جداً يزيدها قوة. وعن علاقته بها داخل المنزل يقول:" أستسلم تماماً وأصبح تحت أمر الهانم سيدة المنزل".

مدحت تحدث أيضاً عن بداياته الفنية مؤكداً أن "مفيش سطوح في شبرا لم يغني عليها" قاصداً بذلك انه شارك في كل الأفراح الشعبية التي أقيمت في منطقتة في بدايته الفنية كمطرب شاب، وعن ابنه أدهم أكد أنه يتمتع بصوت جميل ورغم ذلك هو يراه مخرجاً أهم بكثير من كونه مطرباً لأنه يتمتع بحس سينمائي عال جداً.