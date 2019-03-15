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بدء إجراءات قانونية بحق 14 داعشيا فرنسيا في العراق

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أفاد مصدران قضائيان ببدء الإجراءات القانونية بحق 14 عنصرا في تنظيم "داعش"، يحملون الجنسية الفرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محام عينته المحكمة العراقية وعضو في الهيئة القضائية أن الرجال مثلوا أمام قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الإرهاب في بغداد في الـ 6 من مارس الجاري استعدادا لمحاكمتهم.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن كل الفرنسيين المذكورين وقعوا اعترافات تقول إنهم كانوا في الموصل أثناء سيطرة "داعش" على المدينة في الفترة من 2014 وحتى 2017.

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وقال عضو في الهيئة القضائية إنه في حال إدانتهم بارتكاب جرائم ضد العراق والشعب العراقي فإنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن المسلحين الأجانب المدانين في العراق قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام.

ووجهت إلى الدواعش الفرنسيين الـ 14، الذين سلمتهم "قوات سوريا الديمقراطية" للعراق بعد القبض عليهم على الأراضي السورية، تهم ارتكاب أعمال إرهابية في الموصل وإدارة الشؤون المالية للتنظيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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