عاجل .. ترامب يوقع "فيتو" ضد مشروع الكونغرس الهادف لإنهاء حالة الطوارئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "فيتو" ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب، لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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