شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تركي يعترف: إرهابي هجوم نيوزيلندا زار تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)

قال مسؤول تركي كبير اليوم (الجمعة) إن الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا، مضيفاً "تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق".

وزاد "أن تركيا تعتقد أن المشتبه به ربما سافر لدول أخرى أيضا".