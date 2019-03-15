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بريطانيا تنكس أعلامها احتراما لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تفاعلت وزارة الخارجية البريطانية مع حادثة الهجوم الإرهابي، اليوم (الجمعة) الذي استهدف مصلين مسجدين في نيوزيلندا بمدينة «كرايست تشيرش»، الذي أسفر عن مقتل 49 شهيداً بتنكيس الأعلام فوق وزارة الخارجية في لندن ورئاسة الوزراء في داوننغ ستريت.

وقال حساب الوزارة في «تويتر»: «تنكيس الأعلام فوق وزارة الخارجية في لندن ورئاسة الوزراء في داوننغ ستريت احتراما لمن راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش نيوزيلندا».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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