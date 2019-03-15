شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنكس أعلامها احتراما لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تفاعلت وزارة الخارجية البريطانية مع حادثة الهجوم الإرهابي، اليوم (الجمعة) الذي استهدف مصلين مسجدين في نيوزيلندا بمدينة «كرايست تشيرش»، الذي أسفر عن مقتل 49 شهيداً بتنكيس الأعلام فوق وزارة الخارجية في لندن ورئاسة الوزراء في داوننغ ستريت.

وقال حساب الوزارة في «تويتر»: «تنكيس الأعلام فوق وزارة الخارجية في لندن ورئاسة الوزراء في داوننغ ستريت احتراما لمن راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش نيوزيلندا».