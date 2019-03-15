ترامب يستخدم «الفيتو» لاستمرار حالة الطوارئ في بلاده بعد تعطيلها من الكونجرس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول حق نقض “فيتو” له منذ رئاسته للولايات المتحدة، لوقف قرار تعطيل الكونجرس لحالة الطوارئ التي فرضها منذ شهر مضى، احتجاجًا على منع مجلس النواب منحه تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “اسوشيتيد برس”.

وصوت مجلس الشيوخ أمس الخميس، بصفة نهائية لصالح إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي كان ترامب قد أعلنها حتى يتمكن من تمويل الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديمقراطيين الذين يسيطرون على أغلبية الكونجرس، في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن “حال الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير الماضي، تعتبر ملغاة”.

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