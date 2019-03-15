ترمب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار مع المكسيك

اسماء السيد - واشنطن: لجأ الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة الى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس،ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب في المكتب البيضوي "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء الى الفيتو".

وهي المرة الاولى يلجأ ترمب الى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

واضاف في اشارة الى الهجرة غير الشرعية "الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الامر".

ووجه الكونغرس الخميس صفعة الى ترمب عبر تبنيه قرارا ضد حالة الطوارىء التي اعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريا في مجلس الشيوخ.