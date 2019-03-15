ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - نورهان خفاجي أظهرت النتائج شبه النهائية فوز ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمقعد نقيب الصحفيين. حيث حصل ضياء رشوان على 2697 صوتا مقابل 1360 لرفعت رشاد. بدأ اجتماع الجمعية العمومية اليوم، عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات.

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