روحاني: جريمة نيوزيلندا الوحشية دليل على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب والكراهية

شدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أنّ "جريمة نيوزيلندا الوحشية دليل آخر على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب والكراهية والتحريض"، مؤكّدًا أنّ "إيران مصمّمة على محاربة الإرهاب والعنصرية على نحو حازم".

وكانت السلطات النيوزيلندية قد أعلنت مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، خلال إطلاق نار داخل مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. بعدها، أفادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن بـ"اعتقال 3 أشخاص بينهم أسترالي سيقدّم للعدالة على خلفية الحادثة"، مبيّنةً أنّ "المتهم أقام فترة في بلادنا ولم يكن يسكن مدينة كرايست شيرش".