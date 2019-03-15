زعيم الديمقراطيين: لن نتوقف أبداً عن الدفاع عن بلدنا من الرئيس المخادع

أوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر "أننا لن نتوقف أبداً عن الدفاع عن بلدنا من هذا الرئيس المخادع".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع على الفيتو ضد قرار الكونغرس الذي يهدف لإنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب، سعيا لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
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