نفى وزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش "أي صلة لها بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية"، مشيراً إلى أن "استماع منفّذ الهجوم على المسجديْن لموسيقى حماسية بلغة صربية تشير إلى السياسي الصربي، رادوفان كاراديتش، ووجود أسماء شخصيات تاريخية صربية على البندقية، لا علاقة له ببلادنا".
وأكد داتشيتش، أنه لا يوجد أي مواطن صربي بين منفذي الهجوم، ولا حتى من بين الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصربي نفى صلة صربيا بمذبحة نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.