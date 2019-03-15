بيلوسي: سنصوت لإلغاء "فيتو" ترامب بشأن حالة الطوارئ في 26 آذار الحالي

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي "أنّنا سنصوّت لإلغاء "فيتو" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حالة الطوارئ في 26 آذار الحالي". وكان ترامب قد وقّع على "فيتو" ضدّ قرار الكونغرس الأميركي الّذي يهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الّتي أعلنها ترامب، سعيًا لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك. ووصف ترامب التصويت الّذي جرى بأنّه "لمصلحة الديمقراطيين والجريمة".

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