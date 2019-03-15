ارتفاع حصيلة وفيات الرضع بسبب تعفن جرثومي في تونس إلى 15 حالة

أعلن رئيس لجنة التحقيق المكّلفة كشف أسباب فاة أطفال رضع في تونس، محمد الدوعاجي، أنّ "العدد النهائي للرضع المتوفّين بمركز التوليد والولدان في مستشفى الرابطة، بسبب تعفّن جرثومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هو 15 حالة من بين 22 وفاة مسجّلة بهذا المركز، خلال الفترة من 6 إلى 15 آذار الحالي".

وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ "حالات الوفات السبع الأخرى لا علاقة لها بهذا التعفّن"، مؤكّدًا أنّ "النيابة العمومية تنتظر النتائج النهائية لتحديد موضع التعفن الجرثومي سواء على مستوى تركيبة المستحضر الغذائي في حدّ ذاتها أو خلال عملية خلطها أو أثناء حفظها".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية الإثنين، وفاة 12 رضيعًا جراء تعفّن جرثومي.