بومبيو: نأمل باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية

أعرب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن أمله بـ"استمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية"، بعد ورود تقارير تفيد بأنّ بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في وقت سابق عن نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أنّ "بلادها ترفض الإذعان للمطالب الأميركية بأي شكل"، بعد قمة هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الّتي انتهت بدون اتفاق.

وكان ترامب قد لفت في مؤتمر صحافي في هانوي بعد انتهاء القمة، إلى أنّ "الزعيم الكوري الشمالي تعهّد إبقاء التجارب الصاروخية والنووية مجمّدة".