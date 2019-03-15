علوش: كلام وتصريحات باسيل عن الفساد والنازحين والاقتصاد متفاهم عليه

أكد القيادي في تيار "المستقبل" النائب والوزير السابق مصطفى علوش أن "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يوم أمس في ذكرى 14 آذار عن العناوين الثلاثة الكبيرة أي النازحين والفساد والاقتصاد متفاهم عليه بين رئيس الحكومة سعد الحريري وكل أركان الحكم خاصة باسيل".
وفي حديث تلفزيوني، لفت علوش إلى أن "العناوين الكبيرة الثلاثة التي أطلقها باسيل يتبناها تيار "المستقبل".
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