علم الدين ندد من سيدني بالمجزرة الإرهابية في نيوزلندا

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عثمان علم الدين أنه "مرة جديدة، يثبت الإرهاب أن لا لون له ولا دين، وأن ما حصل صباح اليوم في نيوزيلندا من إستهداف لمصلين أبرياء آمنين ما هو إلا جريمة بشعة ترتكب في حق الإنسانية، وهو عمل إجرامي مدان ومستنكر. ونطالب بمحاسبة الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، مشيراً إلى أن "موقفنا هو نفسه سواء استهدف المسجد او الكنيسة".

وخلال احتفال في سيدني في أستراليا، شكر علم الدين جمعية المنية وابناء الجالية وممثلي "تيار المستقبل" على "حفاوة الاستقبال"، ناقلا اليهم تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري.

وووصل علم الدين الى سيدني في بداية زيارة يمثل فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في الاحتفالات الرئيسية التي دعت إليها منسقيتا سيدني وكانبرا في "تيار المستقبل".