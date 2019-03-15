شربل: الحل هو بالعمل على إعادة ما نستطيع إعادته من النازحين بشكل إنساني

أكد الوزير السابق مروان شربل "أنني قلت عندما كنت وزيراً أن انقسام اللبنانيين حول دخول السوريين إلى لبنان سيؤدي إلى انقسامهم حول عودتهم إلى سوريا".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني التقيت بمسؤول أجنبي أكد لي أن 80 بالمئة من النازحين في لبنان ضد النظام السوري ولا يستطيعون العودة ولا يجرؤون على ذلك ويحتاجون إلى ضمانات دولية وهناك 20 بالمئة يؤيدون النظام ولا مشكلة لديهم بالعودة".

وأوضح شربل أن "الحل هو بالعمل على إعادة ما نستطيع إعادته بشكل إنساني وأنا متأكد أنه إذا اتفقت إيران مع السعودية فإن النازحين سيعودون".